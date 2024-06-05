Высокопоставленные суданские чиновники находятся с официальным визитом в Санкт-Петербурге.

Россия и Судан близки к подписанию 25-летнего соглашения, предусматривающего взаимное военное сотрудничество и доступ России в Порт-Судан на Красном море. Об этом во вторник сообщило катарское СМИ Al-Sharq.

С апреля 2023 года Судан охвачен гражданской войной между военным правительством генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана и военизированной группировкой «Силы быстрого реагирования» (RSF) под командованием Мохамеда Хамдана Дагало, более известного как генерал Хемети.

В знак того, что ситуация меняется, Малик Агар, заместитель главы военного правительства Судана, прибыл в РФ 3 июня, как сообщается, с планами встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По данным Bloomberg, Агар обсудит получение российского оружия и военной поддержки в обмен на предоставление доступа к портам в Красном море.

Источники поделились с изданием Al-Sharq более подробными деталями предполагаемого плана, сообщив, что Россия сможет создать с разрешения Судана небольшую военно-морскую базу на Красном море, которая позволит разместить там не более 300 человек и четыре корабля. В свою очередь Россия предоставит суданскому правительству нераскрытое количество военной техники.

В то же время аналитики отмечают, что Россия вряд ли будет однозначно поддерживать какую-либо из сторон в суданской войне, поэтому перспективы того, что ее поддержка решительно склонит чашу весов в ту или иную сторону, невелики.

«Москва понимает, что в конечном итоге ни одна из сторон не сможет полностью уничтожить другую, поэтому они хотели бы поддерживать тесные связи с тем, кто будет у власти, когда все закончится», — сказал Самуэль Рамани, младший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI), в комментарии изданию New Arab.