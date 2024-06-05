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Ракеты Хезболлы вызвали пожары на севере Израиля
На севере Израиля загорелись сотни гектаров леса и жилые дома, после того как Хезболла обстреляла район ракетами с территории Ливана. Пламя пытаются сдержать военные, несколько из них получили ожоги. Большинство жителей, проживающих на севере Израиля, были эвакуированы оттуда еще в начале войны в Газе. Именно тогда Хезболла стала регулярно обстреливать регион ракетами. #trtнарусском #израиль #хезболла #ливан #хуситы #пожар #газа
оролрол / Others
5 июня 2024 г.
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