У США «есть все основания» полагать, что Биньямин Нетаньяху затягивает войну в Газе ради политического самосохранения, заявил президент Джо Байден в интервью Time.

Замечания Байдена вызвали резкую реакцию правительства Израиля, которое обвинило президента США в отклонении от дипломатических норм. Официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер заявил, что замечания Байдена о Нетаньяху и израильской политике «выходят за рамки дипломатических норм любой здравомыслящей страны».

Популярность Нетаньяху резко упала после начала вторжения в Газу и неспособности команды премьера добиться соглашения с ХАМАС. Большинство соцопросов показывают, что Нетаньяху проиграл бы выборы, если бы они проводились сейчас, и был бы вынужден уйти в оппозицию. Однако такой вариант грозит Нетаньяху лишением иммунитета и судебными слушаниями по обвинениям в коррупции. Премьер еще в октябре решил отложить новые выборы до окончания войны.

После жесткой реакции Израиля Байден решил смягчить свою критику в адрес Нетаньяху.

На вопрос, «играет ли Нетаньяху в политику с войной», Байден ответил: «Я так не думаю. Он пытается решить серьезную проблему, которая у него есть».

Байдена также спросили об обвинениях, расследуемых Международным уголовным судом (МУС) и Международным судом ООН (МС), о том, что Израиль совершает военные преступления в Газе. Президент США дал неоднозначный ответ, отметив, что решение инстанции «неопределенное» и напомнив, что Вашингтон не признает юрисдикцию МУС.

«Но одно можно сказать наверняка: люди в Газе, палестинцы, сильно пострадали из-за нехватки продовольствия, воды, медикаментов и т.д. И было убито много невинных людей», — подчеркнул политик.

Байден отметил, что, когда он посетил Израиль после 7 октября, он сказал Нетаньяху: «Не повторяйте ту же ошибку, которую мы [американцы] совершили, преследуя Усаму бен Ладена. Идея оккупации Афганистана, идея о том, что у вас есть ядерные арсеналы в Ираке, которые... просто не соответствуют действительности. И это привело к бесконечным войнам. Не повторяйте наших ошибок».

Но в заключение Байден признал, что израильтяне действительно «совершают ту же ошибку», что и США в Афганистане и Ираке.