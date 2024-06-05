Палата представителей США большинством голосов приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) из-за ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других израильских лиц. Суд выдал ордера, обвинив руководство Израиля в военных преступлениях в Газе.

Результаты голосования: 247 голосов «за» и 155 «против». Почти все республиканцы и несколько десятков демократов проголосовали «за» введение санкций.

При этом Сенат вряд ли поддержит законопроект, учитывая, что большинство в верхней палате Конгресса контролируют демократы. Хотя президент Байден ранее назвал действия МУС «возмутительными», его администрация заявила 3 июня, что «решительно выступает против» законопроекта о санкциях против суда.

Администрация Байдена по-прежнему «глубоко обеспокоена безрассудным стремлением прокурора МУС добиваться выдачи ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников», — заявили в Белом доме.

Однако в администрации подчеркнули, что выступают против введения санкций «в отношении МУС, его персонала, судей или тех, кто помогает в его работе».

«Есть более эффективные способы защитить Израиль, сохранить позиции США в отношении МУС и содействовать международному правосудию и подотчетности, и администрация готова работать с Конгрессом над этими вариантами», — говорится в сообщении администрации Байдена.

Главный прокурор МУС Карим Хан в мае заявил, что суд выдаст ордера на арест Нетаньяху, лидера ХАМАС Яхьи Синвара и других лидеров Израиля и палестинского движения. Прокурор обвинил лидеров обеих сторон конфликта в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Комиссия из трех судей рассмотрит этот вопрос и в конечном итоге решит, выдавать ли ордера.

Несмотря на критику МУС со стороны Байдена, другие союзники США и Израиля, включая Францию и Бельгию, выступили в защиту независимости суда.