В результате израильских обстрелов и авиаударов 4 июня в центральной и южной частях сектора Газа погибло по меньшей мере 19 человек. Среди погибших — двое полицейских, которые помогали охранять доставку гуманитарной помощи в Рафах.

17 человек погибли в результате отдельных авиаударов Израиля по лагерям беженцев Аль-Бурейдж и Аль-Магази, а также по городу Дейр-эль-Балах в центральной части Газы. К вечеру вторника танки обстреливали район к востоку от лагеря Аль-Нусейрат, сообщает агентство Reuters.

Местные жители рассказали агентству, что возобновление израильского военного наступления сеет панику. Некоторые семьи, живущие в Аль-Магази, начали бежать под огнем танков. При этом, подчеркивает издание, четыре снаряда упали возле клиники в лагере.

Израильские военные оправдываются, утверждая, что самолеты наносят удары по боевикам ХАМАС в центральной части Газы.

При этом Тель-Авив не дает каких-либо обновленных сведений о действиях своих военных в Рафахе, куда израильская армия вторглась в прошлом месяце.

На этом фоне США, Катар и Египет продолжают усилия по прекращению огня в Газе. 5 июня Катар сообщил, что передал ХАМАС предложение Израиля, которое отражает трехэтапный план, представленный 31 мая президентом США Джо Байденом.

Однако представитель ХАМАС 5 июня повторил, что движение не может согласиться ни на какую сделку, пока Израиль не возьмет на себя «четкое» обязательство о постоянном перемирии и полном выводе войск из Газы.

Со своей стороны, премьер-министр Израиля Нетаньяху отметил: не будет постоянного мира, пока не будет уничтожено движение ХАМАС. Главный внешнеполитический советник Нетаньяху Офир Фальк ранее заявил, что Тель-Авив принял рамки, предложенные Байденом, хотя и охарактеризовал их как нуждающиеся в большой доработке.

Рамочное предложение Байдена на первом этапе предполагает шестинедельное прекращение огня и вывод израильских сил из «всех населенных пунктов» Газы.