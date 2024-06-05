Правящая партия Нарендры Моди «Бхаратия джаната» (BJP) потеряла парламентское большинство, что стало неожиданным ударом для премьер-министра. Теперь Моди вынужден вести переговоры с партнерами по коалиции, чтобы удержаться у власти.

После подсчета всех голосов рано утром 5 июня стало ясно, что прогнозируемый в опросах убедительный успех BJP не оправдался. Напротив, по всей стране индийцы выступили против премьер-министра и его националистической политики.

BJP потеряла 62 места, в результате чего ее общее количество мандатов в парламенте сократилось до 240 — это меньше 272 мест, необходимых для парламентского большинства.

Для Моди, пришедшего к власти в 2014 году, это первый раз, когда BJP не получила явного большинства самостоятельно. Тем не менее вместе со своими политическими союзниками, известными как Национальный демократический альянс (НДА), Моди может получить 292 места, что достаточно для формирования правительства большинства. Оно будет править в течение следующих пяти лет.

Между тем оппозиционный альянс, известный под аббревиатурой INDIA, значительно превзошел ожидания, в совокупности завоевав более 230 мест. В альянс входит более 20 национальных и региональных оппозиционных партий, которые впервые объединились с целью победить Моди.

Несмотря на напряженную гонку, премьер в своей победной речи настаивал на «решительной победе». Обращаясь к избирателям в штаб-квартире BJP в Дели, Моди сказал, что он «очень, очень счастлив сегодня».

«Я хотел бы поклониться народу страны, — сказал Моди. — Благословения народа в третий раз за 10 лет поднимают наш моральный дух, придают новые силы. Наши противники, несмотря на то, что они объединились, не смогли завоевать столько мест, сколько выиграла BJP».

Официальные лица партии настаивают на том, что именно они сформируют следующее правительство.

«НДА сформирует правительство в третий раз. Премьер-министр Моди будет приведен к присяге в третий раз. Конгресс будет находиться в оппозиции в третий раз», — отметил Жайвир Шергилл, представитель BJP.

Аналитики заявили, что результаты будут иметь серьезные последствия для политического ландшафта Индии после выборов. В частности, эксперты ожидают усиления исламофобской риторики и роста националистических настроений в правительстве.