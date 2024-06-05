Египетская делегация прибыла в Доху, гдк встретится с катарскими и американскими коллегами, чтобы возобновить переговоры о перемирии в Газе, сообщает телеканал Al-Qahera News.

В центре обсуждений — трехэтапное мирное соглашение от президента Джо Байдена, которое он представил 31 мая. План на первом этапе предполагает шестинедельное прекращение огня, освобождение заложников и вывод израильских сил из Газы.

МИД Катара 4 июня уточнил, что передал ХАМАС предложение Израиля о прекращении огня, которое отражает американский мирный план. В ведомстве уточнили, что предложение теперь гораздо больше соответствует позициям обеих сторон.

Катар, с самого начала войны выступающий посредником между Израилем и ХАМАС по Газе, также подчеркнул, что для заключения сделки должна быть четкая позиция обеих сторон и готовность прекратить бои.

«Соглашение о прекращении огня должно немедленно положить конец долгим страданиям всех людей в Газе, заложников и их семей и предоставить план действий для постоянного прекращения огня и прекращения кризиса», — отметил спикер катарского МИДа Маджед аль-Ансари.

В ХАМАС, однако, уточнили, что не примут никакую сделку, пока Тель-Авив не возьмет на себя «четкое» обязательство о постоянном перемирии и полном выводе войск из Газы.

Однако Израиль отказывается от полного прекращения войны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху настаивает, что не может быть постоянного мира, пока не будет уничтожен ХАМАС.

Последний раунд переговоров завершился без результатов 15 мая, когда делегации Израиля и ХАМАС покинули Каир, так и не добившись компромиссного соглашения. Основным камнем преткновения как раз и стал вопрос о сроках перемирия. При этом ХАМАС 6 мая заявил, что принимает мирный план, предложенный посредниками, однако Израиль отказался его согласовывать.