США никогда не ограничивали Украину в использовании средств противовоздушной обороны (ПВО) против российских самолетов за пределами украинского воздушного пространства. Об этом 4 июня сообщил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США.

Чиновник уточнил, что Вашингтон не ограничивает дальность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и разрешает сбивать российские самолеты на любой высоте, даже если они еще не пересекли границу Украины.

Кирби признал, что Вашингтон не может постоянно мониторить, как именно ВСУ используют поставленное США оружие. Поэтому американцы не могут точно определить, применял ли Киев уже это оружие для атак по целям на российской территории.

Ранее Белый дом неоднократно подчеркивал, что американское оружие может использоваться только против целей на территории Украины, включая оккупированные РФ части страны — Крым, «ДНР», «ЛНР», Херсонскую и Запорожскую области.

4 июня вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что ВСУ уже использовали западное оружие для ударов по территории России. На прошлой неделе Киев получил «зеленый свет» от Джо Байдена на нанесение ударов по территории России с использованием американского оружия.

По словам Верещук, ВСУ нанесли удар по ракетному комплексу на территории России, используя западное оружие.

«Хорошо горит. Это российский С-300. На российской территории. Первые дни после разрешения использовать западное оружие на территории противника», — говорится в сообщении Верещук, где изображен подбитый российский грузовик. Позже политик удалила этот пост.

Верещук не предоставила никаких подробностей о том, где на территории России предположительно был нанесен удар и когда. Она также не уточнила, было ли оружие, использованное при нанесении удара, поставлено США. Институт изучения войны (ISW) предполагает, что целью стала установка С-300 в Белгородской области.