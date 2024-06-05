Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией по случаю Всемирного дня окружающей среды 5 июня. Он отметил, что мир сталкивается с серьезными экологическими проблемами, такими как глобальное потепление, опустынивание и уменьшение биологического разнообразия. Глава государства подчеркнул необходимость международного сотрудничества для решения этих проблем.

С 2022 года неделя с 5 июня отмечается в Турции как «Турецкая неделя окружающей среды». В стране активно реализуются проекты по управлению отходами, использованию экологически чистых технологий и улучшению качества природных ресурсов. Движение «Ноль отходов» стало образцовым для всего мира. В условиях нарастающей угрозы засухи Турция предприняла важные шаги по защите водных ресурсов, увеличив количество объектов для снабжения питьевой водой и очистки сточных вод. Продолжаются работы по строительству подземных водохранилищ.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган подчеркнула уникальное экологическое наследие страны и важность его сохранения. Она отметила успехи движений «Ноль отходов» и «Ноль отходов — Голубое», которые показали важность индивидуальных усилий в решении экологических проблем. По словам Эмине Эрдоган, видя добровольные усилия граждан, особенно молодежи, ее вера в борьбу с климатическим кризисом укрепляется.

Президент и первая леди призвали всех граждан к сознательному потреблению и бережному отношению к природе, выразив надежду на повышение общественного осознания экологических проблем. Поздравляя с Всемирным днем окружающей среды и Неделей окружающей среды, они пожелали всем здоровья и благополучия.