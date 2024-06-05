Государственный департамент США осудил нападение на турецкого журналиста Юнуса Паксоя во время прямого эфира в Пенсильвании.

«Мы осуждаем вопиющее нападение на корреспондента CNN Türk Юнуса Паксоя. За дополнительной информацией мы обращаемся к правоохранительным органам Пенсильвании», — говорится в письменном заявлении Госдепа, направленном Паксою.

Инцидент произошел 1 июня неподалеку от особняка, который считается резиденцией Фетуллаха Гюлена, находящегося в США лидера FETÖ, группы, стоящей за неудавшейся попыткой государственного переворота в Турции в 2016 году.

Паксой находился в эфире телекомпании CNN Türk, когда в него въехал автомобиль без номерных знаков. Затем из машины вышел мужчина, который ударил по камере Паксоя и стал выкрикивать оскорбления. Прямая трансляция была внезапно прервана из-за падения камеры.

Позже Паксой отметил, что ему удалось избежать серьезных травм в результате наезда автомобиля.

Рассказывая о своем взаимодействии с американскими властями, репортер пояснил, что накануне он обратился к США с просьбой сделать заявление, но Вашингтон сообщил, что сначала тщательно изучит видеозаписи, касающиеся нападения.

«Департамент тщательно изучил предоставленные нами доказательства. Мы представили им наши доказательства. Они провели 24-часовое расследование. Заявление с осуждением было отправлено прямо на мой электронный адрес», — поведал Паксой.