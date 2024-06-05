Экс-глава генштаба Молдовы Игорь Горган сотрудничал с российской военной разведкой (ГРУ), сообщая информацию о визитах высокопоставленных военных представителей из Украины. Эти встречи были посвящены покупке снарядов и техники для украинской армии.

Об этом издание The Insider опубликовало материал, в основе которого — переписка в мессенджере Telegram между полковником ГРУ Алексеем Макаровым и Игорем Горганом, которая оказалась в распоряжении журналистов.

Анонимный собеседник издания полагает, что интенсивное общение между ними началось еще в 2004 году.

Согласно материалу, бывший начальник молдавского генштаба поддерживал прежде и связи с двумя военными атташе РФ, один из которых — Игорь Довбней — был выдворен в 2017 году Кишиневом по обвинению в шпионаже.

Отношения Горгана и Макарова журналисты называют дружескими, изобилующими конфиденциальными встречами в неформальной обстановке.

Горган в переписке сообщает сотруднику ГРУ о визитах военного руководства Украины.

«Просят все подряд, в особенности снаряды к артиллерии», — пишет, по словам издания, Макарову Горган.

Молдавский военачальник также рассказывал полковнику ГРУ о видах оружия, которые в Киев поставляются из соседних стран.

«Украинский Укроборонэкспорт пытается у Молдовы выкупить (или забрать при помощи «партнеров») 6 Миг-29, которые находятся в Маркулештах. Очень сильно настаивают... Пока самолеты на месте. Операцию хотят «провернуть» через подставную фирму из Объединенных Арабских Эмиратов в ближайшее время», — цитирует издание слова Горгана из переписки.

В 2021 году, за полгода до начала войны в Украине, президент Молдовы Майя Санду подписала указ об отставке Горгана с поста главы генштаба. Тем не менее, по данным издания, это не повлияло на активное общение между офицерами двух стран. Горган продолжал собирать для Макарова информацию из генштаба благодаря обширным связям в ведомстве.

Однако, как сообщает The Insider, год назад, в июле 2023 года общение между офицерами было прервано со стороны Горгана. Это совпало с началом его работы в представительстве ООН по делам беженцев в Молдове.