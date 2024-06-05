Экспорт турецкой оборонной и авиационной промышленности в январе-мае вырос на 8,6 % по сравнению с прошлым годом и достиг 2,21 млрд долларов. Только в мае экспорт оборонной и авиационной продукции составил 876 млн долларов. Об этом сообщил Халук Гёргюн, глава Президиума оборонной промышленности (SSB).

«Это самый высокий месячный показатель экспорта для отрасли», — отметил он.

«Благодаря рекордному экспорту высоких технологий мы не только достигли устойчивого роста в нашем секторе, но и увеличили показатель экспорта с добавленной стоимостью в нашей стране: стоимость экспорта одного килограмма превысила 65 долларов», — написал Гёргюн на платформе X.

Только в мае экспорт оборонной промышленности увеличился на 59,3 % в годовом исчислении, что позволило увеличить экспортные доходы страны на 3,6 %.

Экспорт Турции в мае вырос на 11,4 % в годовом исчислении до 24,1 млрд долларов, а в годовом исчислении — на 4,5 % до 106,9 млрд долларов.

В прошлом году экспортные доходы оборонной и авиационной промышленности достигли рекордного уровня в 5,5 млрд долларов, увеличившись с 4,4 млрд долларов в 2022 году.

В 2002 году экспорт отрасли составлял всего 248 млн долларов, а в 2011 году он впервые превысил отметку в 1 млрд долларов.

По данным SSB, оборот в оборонно-авиационной отрасли вырос с чуть более 1 млрд долларов в 2002 году до 12,2 млрд долларов в 2022 году.

Количество проектов, реализуемых в оборонной промышленности, выросло с 62 в 2002 году до более чем 850 в прошлом году.