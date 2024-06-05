Турецкий министр Хакан Фидан посетил Уйгурский автономный округ в Китае

В ходе 3-дневнего официального визита в КНР министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил мечеть Янхан и Международный Большой базар в городе Урумчи, а также встретился с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуем и губернатором Эркином Туниязом. С 2012 года это первый визит в регион представителя Турции такого высокого ранга, ранее автономный район посещал Реджеп Тайип Эрдоган, находясь на посту премьер-министра. Напомним, Хакан Фидан прибыл в КНР по приглашению китайского коллеги Ван И. #trtнарусском #турция #кнр #фидан #мид #мидтурции #синьцзянь #уйгуры #урумчи #трт #новости #новостимира