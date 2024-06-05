ПОЛИТИКА
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РФ: полемика вокруг хиджабов продолжается
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, автор законопроекта о запрете религиозной одежды, вступил в полемику с депутатом Адамом Делимхановым
РФ: полемика вокруг хиджабов продолжается
Владислав Даванков / Фото: Reuters / Others
5 июня 2024 г.

Вице-спикер Госдумы РФ и депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков отреагировал на критику своего законопроекта со стороны Адама Делимханова, депутата от Чечни. Даванков выступил 28 мая с законодательной инициативой об избирательном запрете религиозной одежды в учебных заведениях.

Депутат от «Новых людей» утверждает, что его сподвигло массовое обращение российских граждан.

«На это нужно реагировать. <…> Важно, что об этом говорят родители. Все-таки у нас с вами светское образование — оно такое было и есть, и это отражено в Конституции», — заявил Даванков.

Вице-спикер уточнил, что речь не идет о полном запрете на хиджабы в школах, но о наделении глав регионов и учебных заведений правами на самостоятельное постановление этих ограничений.

«В национальных республиках, где люди верны традициям, такие ограничения не нужны. Это абсолютно нормально. Россия — большая страна, и люди в регионах должны иметь возможность решать, как им жить», — добавил чиновник.

Делимханов обвинил Даванкова в нарушении российской Конституции и отметил, что РФ — многонациональная и многоконфессиональная страна, а покрывание головы — «религиозная обязанность мусульманки». Депутат от Чечни назвал стремления запретить хиджабы в образовательных учреждениях нарушающими права и способствующими поляризации в обществе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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