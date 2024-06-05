ПОЛИТИКА
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Женщина в Париже оскорбляет пропалестинских законодателей
В Париже женщина набросилась с оскорблениями на группу пропалестинских законодателей и активистов, которые пили кофе в одном из ресторанов. Среди них были Себастьян Делогу, отстраненный от работы в парламенте Франции за демонстрацию палестинского флага, Давид Жиро, неоднократно призывавший к прекращению огня в секторе Газа, и Рима Хасан, баллотирующаяся на следующих выборах в ЕС — она родилась в Сирии в одном из палестинских лагерей для беженцев. #trtнарусском #париж #оскорбления #франция #палестина #новости #трт #новостимира #антисемит #антисемитизм
Женщина в Париже оскорбляет пропалестинских законодателей / Others
5 июня 2024 г.
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