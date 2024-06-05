5 июня 2024 г.
ПОЛИТИКА
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6-ти летний сын конгрессмена Джона Роуза корчит смешные рожицы
Момент, как шестилетний сын конгрессмена Джона Роуза корчит смешные рожицы в Палате представителей во время выступления своего отца против судебного вердикта Трампа в Палате представителей. #trtнарусском #сша #конгресс #суд #джонроуз #всуде #трамп #мальчик #рожицы #кривляния #америка #прикол
Момент, как шестилетний сын конгрессмена Джона Роуза корчит смешные рожицы в Палате представителей / Others
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