Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что его приоритетом в переговорах с Китаем является углубление сотрудничества между двумя странами, особенно в торговле, а также в политических и других сферах.

«В торговых отношениях Китай является вторым по величине торговым партнером Турции. В настоящее время объем торговли между нашими странами приближается к 50 млрд долларов», — заявил Фидан.

Фидан отметил рост китайских инвестиций в Турцию. Он подчеркнул, что в таких областях, как туризм, энергетика, ядерная энергетика и переработка драгоценных металлов существует значительный потенциал для сотрудничества.

Фидан напомнил, что параллельно с китайским проектом «Один пояс, один путь» Турция реализует проект Срединного коридора. Он отметил важность объединения и координации этих проектов.

Глава МИД Турции также затронул вопрос уйгуров, сказав, что в своих встречах с китайскими коллегами он подчеркнул важность признания культурных прав уйгуров и изменения восприятия этой проблемы в мире и исламском сообществе. Он отметил, что это будет выгодно как для Китая, так и для Турции. Фидан добавил: «Мы поддерживаем политику единого Китая, его территориальную целостность и суверенитет».

Хакан Фидан также затронул кризис в Газе, отметив, что самое срочное в этом вопросе — это немедленно прекратить международно поддерживаемый геноцид, который там осуществляет Израиль.

«Мы должны остановить это ради человечества и немедленно начать гуманитарную помощь. Это крайне важно, и мы должны гарантировать, что конфликт не возобновится. Перемещенные лица должны вернуться в свои дома», — сказал он.

Министр Фидан также подчеркнул важность решения на основе двух государств: «Международное сообщество должно немедленно приступить к реализации решения на основе двух государств».

Фидан подчеркнул, что, если ситуация в регионе не изменится, существует риск более крупной войны в будущем.

«Поэтому решение на основе двух государств важно. Мы высоко оцениваем международную позицию Китая по этому вопросу. Поддержка принципа двух государств, прекращение огня и гуманитарная помощь — это важные шаги, и Китай играет в этом конструктивную роль», — заключил Фидан.