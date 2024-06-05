ПОЛИТИКА
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В Боливии водители грузовиков заблокировали шоссе, требуя обеспечить их топливом
Водители грузовиков в Боливии заблокировали шоссе, протестуя против нехватки топлива и долларовой наличности. В ситуацию вмешалась полиция, которая применила резиновые пули и разогнала водителей. Те стали закидывать камнями проезжающие мимо машины. Боливия страдает от нехватки долларовой ликвидности с начала 2023 года. #trtнарусском #боливия #протесты #дальнобойщики #топливо #дефицит #протест #доллар #трт #новости
В Боливии водители грузовиков заблокировали шоссе, требуя обеспечить их топливом / Others
5 июня 2024 г.
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