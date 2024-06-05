В Боливии водители грузовиков заблокировали шоссе, требуя обеспечить их топливом

Водители грузовиков в Боливии заблокировали шоссе, протестуя против нехватки топлива и долларовой наличности. В ситуацию вмешалась полиция, которая применила резиновые пули и разогнала водителей. Те стали закидывать камнями проезжающие мимо машины. Боливия страдает от нехватки долларовой ликвидности с начала 2023 года. #trtнарусском #боливия #протесты #дальнобойщики #топливо #дефицит #протест #доллар #трт #новости