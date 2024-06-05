Экс-сионист признался в убийстве женщины из-за ее симпатии к Палестине

Житель ЮАР, выходец из известной еврейской семьи, рассказал, почему он зарезал женщину и ранил ее мужа и сына. Сообщается, что 44-летний Грейсон Бир, которому предъявлено обвинение в убийстве и еще двух покушениях на убийство, совершенных в воскресенье, утверждает, что напал на семью за ее пропалестинские взгляды. На видео в соцсетях, снятое, по всей видимости, в зале ожидания магистратского суда Дурбана, видно, как подозреваемого допрашивает кто-то за кадром. Беар отвечает, что напал с ножом на Халиму Хусен-Престон и серьезно ранил ее мужа и 14-летнего сына Беар — сын председателя Beare Holdings и Южноафриканского фонда Холокоста и геноцида Джулиана Бира. Семья подозреваемого полностью дистанцировалась от него. #trtнарусском #сионизм #юар #дурбан #суд #покушение #признание #сознался #грейсонбир #грейсон #трт #новости