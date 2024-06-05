Более 50% строений в Газе разрушены или повреждены

Согласно предварительным данным спутникового центра ООН UNOSAT, при сравнении снимков, сделанных в мае этого года с изображениями в начале конфликта в секторе Газе обнаружено, что по меньшей мере 137 297 зданий разрушены или повреждены. По информации агентства, наибольший ущерб в период с 1 апреля по 3 мая нанесен провинции Дейр-эль-Балах. #trtнарусском #газа #разрушения #разруха #послеобстрелов #доипосле #обстрелы #секторгаза #палестина #оон #израиль #трт #новости