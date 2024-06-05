ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Более 50% строений в Газе разрушены или повреждены
Согласно предварительным данным спутникового центра ООН UNOSAT, при сравнении снимков, сделанных в мае этого года с изображениями в начале конфликта в секторе Газе обнаружено, что по меньшей мере 137 297 зданий разрушены или повреждены. По информации агентства, наибольший ущерб в период с 1 апреля по 3 мая нанесен провинции Дейр-эль-Балах. #trtнарусском #газа #разрушения #разруха #послеобстрелов #доипосле #обстрелы #секторгаза #палестина #оон #израиль #трт #новости
Спутниковый центр ООН UNOSAT: более половины строений в Газе разрушены или повреждены / Others
5 июня 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us