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Мэр Харькова рассказал, какими ракетами россияне обстреливают город
Мэр Харькова Игорь Терехов в эксклюзивном интервью TRT на русском рассказал о ситуации в городе. В мае российские войска начали активное наступление на харьковском направлении и значительно усилили обстрелы. #trtнарусском #украина #обстрелы #мэрхарькова #мэр #с300 #C300 #военные #с400 #ракеты #харьков #новости #shorts #трт #новостимира
Мэр Харькова рассказал, какими ракетами россияне обстреливают город / Others
5 июня 2024 г.
Истории
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