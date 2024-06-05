ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
США дадут кредит Украине, но есть условия
США готовы выделить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, обеспечением для которого будут замороженные российские активы в случае, если ЕС продлит санкции
США дадут кредит Украине, но есть условия
США готовы выделить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов / Photo: Reuters
5 июня 2024 г.

США выражают готовность выделить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, обеспеченный замороженными в западных странах российскими активами. Однако предоставление такого кредита связывается с условием продления Европейским Союзом санкций против России, введенных в связи с ее вторжением в Украину.

Эту информацию сообщил Financial Times в среду, 5 июня. По данным издания, предложение США обсуждается на встрече министров финансов стран ЕС в онлайн-формате.

Предполагается, что кредит будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, большая часть которых находится в странах ЕС. Соединенные Штаты настаивают на продлении санкций ЕС до тех пор, «пока Россия не компенсирует ущерб, причиненный Украине».

Ранее о возможности предоставления кредита при таких условиях говорила министр финансов США Джанет Йеллен. Варианты использования доходов от российских активов будут обсуждаться лидерами G7 на саммите в итальянской области Апулия с 13 по 15 июня. Еще один вариант — предоставление Украине кредитов со стороны ЕС и других стран G7.

В обсуждениях возможного кредита пока не рассматривается конфискация замороженных активов, а лишь их использование для получения прибыли. Тем не менее Москва настаивает на том, что это абсолютно неприемлемо и угрожает принятием ответных мер. В то же время в Вашингтоне и других западных странах подчеркивают, что замороженные средства должны быть направлены на восстановление Украины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us