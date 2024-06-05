США выражают готовность выделить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, обеспеченный замороженными в западных странах российскими активами. Однако предоставление такого кредита связывается с условием продления Европейским Союзом санкций против России, введенных в связи с ее вторжением в Украину.

Эту информацию сообщил Financial Times в среду, 5 июня. По данным издания, предложение США обсуждается на встрече министров финансов стран ЕС в онлайн-формате.

Предполагается, что кредит будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, большая часть которых находится в странах ЕС. Соединенные Штаты настаивают на продлении санкций ЕС до тех пор, «пока Россия не компенсирует ущерб, причиненный Украине».

Ранее о возможности предоставления кредита при таких условиях говорила министр финансов США Джанет Йеллен. Варианты использования доходов от российских активов будут обсуждаться лидерами G7 на саммите в итальянской области Апулия с 13 по 15 июня. Еще один вариант — предоставление Украине кредитов со стороны ЕС и других стран G7.

В обсуждениях возможного кредита пока не рассматривается конфискация замороженных активов, а лишь их использование для получения прибыли. Тем не менее Москва настаивает на том, что это абсолютно неприемлемо и угрожает принятием ответных мер. В то же время в Вашингтоне и других западных странах подчеркивают, что замороженные средства должны быть направлены на восстановление Украины.