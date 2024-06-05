ПОЛИТИКА
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Житель Газы опресняет морскую воду в условиях кризиса
Палестинец Ахмед Афана из Газы разработал метод очистки соленой морской воды с помощью камней, угля, ваты и песка. Жители Газы испытывают острую нужду в питьевой воде, из-за чего вынуждены искать способы не умереть от жажды. #trtнарусском #трт #новости #новостимира #рафахсегодня #газа #секторгаза #палестина #море #израиль #палестинцы #опреснение #вода #дефицитводы #дефицит
Житель Газы опресняет морскую воду в условиях кризиса / Others
5 июня 2024 г.
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