Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе осудил украинский Евромайдан 2013-2014 годов и заявил, что грузинские власти принимают решительные меры, чтобы предотвратить подобные события в своей стране.

«Когда напоминают о майдане в контексте Грузии, мы должны задать вопрос, кто взял ответственность за последствия майдана в Украине и кто будет нести ответственность за такие же процессы в Грузии. Мы сделаем все, чтобы не допустить в Грузии майдана и «украинизации», — сказал Кобахидзе журналистам.

Такое заявление он сделал в ответ на обсуждение в Конгрессе США ситуации в Грузии, где проводились параллели с украинским майданом.

На встречу в Конгрессе были приглашены в качестве экспертов бывший посол Грузии в ЕС Наталья Сабанадзе и руководитель НПО «Открытое общество – Грузия» Вано Чхиквадзе, которые высказали мнение об изменении политического курса Грузии «с евроинтеграции на сближение с Россией» и попросили конгрессменов ввести санкции против представителей власти Грузии и их семей.

В ответ Кобахидзе назвал их выступления в Конгрессе «предательством своей страны».

«Нам постоянно напоминают о майдане, и я хочу также напомнить всем, что принес майдан Украине. Тогда извне были назначены украинские власти без какой-либо ответственности за последующие действия», — заявил Кобахидзе.

Он добавил, что до майдана Украина сохраняла территориальную целостность, а ее экономика была на уровне почти $200 млрд. Сегодня, по его словам, Украина «почти уничтожена, ее экономика находится в катастрофическом положении».

Ранее парламент Грузии, контролируемый партией премьер-министра «Грузинская мечта», принял закон, согласно которому организации, получающие более 20 % финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться в качестве агентов иностранного влияния.

Закон вызвал массовые уличные протесты. Противники законопроекта говорят, что он носит авторитарный характер, будет использоваться для подавления инакомыслия и вдохновлен аналогичным законом в РФ.

ЕС заявляет, что закон «об иноагентах» ставит под угрозу евроинтеграционные перспективы Тбилиси.