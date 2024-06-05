В США произошло беспрецедентное событие — впервые в американской истории на скамье подсудимых оказался человек, занимавший кресло президента. Не было и случаев, когда суд признавал виновным в уголовном преступлении претендента на должность главы государства.

Приговор экс-президенту США Дональду Трампу выдвинут 11 июля. Ему может грозить наказание от штрафа до тюремного заключения сроком до четырех лет. Однако Трамп уже заявил, что обжалует обвинительный вердикт присяжных. По словам политика, дело против него было «подстроено», чтобы помешать ему выиграть грядущие в стране выборы. «Настоящий вердикт вынесет народ 5 ноября», — предупредил он.

Тем не менее, по данным опроса Reuters/IPSOS, от республиканца может отвернуться десятая часть потенциальных избирателей. По итогам опроса Байден опережает Трампа с 41% против 39%.

О том, что может повлиять на исход выборов и каковы шансы кандидатов в этой гонке, TRT на русском побеседовал с руководителем Центра североамериканских исследований Викторией Журавлевой:

— Трамп точно не потеряет электоральные очки, поскольку республиканцы пытаются представить этот приговор как борьбу глубинного государства с единственным правильным кандидатом. Ключевой электорат это заряжает довольно сильно.

Основная часть избирателей, на которых это может подействовать, — это те, кто не принял ни одну из сторон. И именно от них будет зависеть исход выборов. Предсказать их действия достаточно сложно, поскольку многое зависит от конкретного человека и его решения в момент голосования. И понятно, что колеблющийся электорат — это тот, которого не устраивает ни Байден, ни Трамп.

И здесь уже начинается такая терра инкогнита — и именно эта часть самая важная и непредсказуемая. В условиях, когда кандидатов разделяет очень маленький процент популярности, 2-3% могут оказаться решающими. На сегодняшний день нельзя точно сказать, в какую сторону качнется маятник.

— Как используют эту ситуацию республиканцы и демократы?

— Демократы будут активно заявлять о том, что американская демократия находится в опасности. Они будут говорить, что кандидата в президенты даже суд признал виновным и его место в тюрьме, а не в президентском кресле. Республиканцы, напротив, будут раскручивать тему жертвы и гонений на объективного кандидата, который критикует систему.

И то и другое будет направлено на основные эмоции каждой из групп электоратов. То есть если для демократов крайне важна риторика борьбы за сохранение американской демократии, то для консервативного республиканского электората будет важно спасти своего кандидата, на которого устроены гонения.

— А что конкретно не устраивает тех людей, которые еще не определились?

— У них большой список претензий и вопросов. То, что одному кандидату больше 80 лет и он олицетворяет несменяющуюся элиту. Других не устраивает, что либеральная элита увела страну в какую-то другую сторону от их традиционного представления, какой должна быть Америка.

И главное, что весь американский электорат не устраивает правительство, которое работает максимально неэффективно. Оно оказалось зажато в противостоянии крайне левых и крайне правых, а огромное количество накопившихся вопросов просто не решается.

Взять хотя бы миграционный вопрос. Последний закон был принят 20 лет назад, а все остальные предложения висят в Конгрессе годами и десятилетиями, поскольку демократы и республиканцы совершенно по-разному видят решение этой проблемы.

Президенты один за другим принимают какие-то исполнительные акты, чтобы решить этот кризис. Из последнего — временный запрет Байдена на убежище для мигрантов, нелегально пересекающих границу с Мексикой. Ранее демократы критиковали за подобные решения Трампа, а сегодня делают то же самое, поскольку кризис уже очевиден.

На все эти накопленные проблемы наслаиваются образы двух совершенно неадекватных кандидатов. Один вызывает протест в силу возраста, а другой — в силу своего бэкграунда и специфичности поведения. Все это превратилось уже в какую-то комедию. И американцев, конечно же, происходящее не устраивает.

— Эти выборы не в состоянии изменить ситуацию?

— Ситуация останется патовой. Как минимум, победивший кандидат не устроит половину страны, и эти люди будут считать себя обманутыми.

Проблема в том, что возмущение среди населения растет с каждыми новыми президентскими выборами. Во многом это недовольство уже стало нерациональным.

Федеральное правительство работает неэффективно, и это рациональная часть претензий. Однако ощущение от этой проблемы более гиперболизированно и не соответствует действительности. Выборы последние десятилетия сильно эмоционально накручиваются кандидатами, что лишь усугубляет ситуацию.