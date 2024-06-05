Украина в последние дни использовала американское оружие для ударов по территории России после того, как США дали разрешение на такие действия. Об этом сообщил агентству AP западный чиновник на условиях анонимности.

Чиновник, который не был уполномочен публично комментировать этот вопрос, не уточнил, где именно был нанесен удар американским оружием по России. Однако согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина с помощью системы HIMARS поразила установку С-300/С-400, расположенную в 50 км от украинской границы.

Этот удар был нанесен в соответствии с недавно одобренными указаниями президента США Джо Байдена, который разрешил использовать американское оружие для ударов по территории России с целью защиты Харькова.

Белый дом уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется не только на Харьковскую, но и на Сумскую области. Однако разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «очень правильным шагом» снятие партнерами Украины ограничений на использование предоставленных вооружений.

«Это не значит, что у нас есть полностью карт-бланш. Есть правила, которых надо придерживаться. Мы очень ценим принятое решение и будем дальше работать с нашими союзниками по вопросам расширения способа применения этих вооружений», — добавил он.

Кулеба отметил, что не знает, почему изначально партнеры Украины ввели эти ограничения, «но сейчас они движутся в очень правильном направлении».

«Это незаурядное решение. Вы видели за последние два года: иногда начинается с более мелких шагов, решений, дальше это превращается в большие. И Украина будет над этим работать», — отметил министр.