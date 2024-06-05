Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии вручения 8-й Анатолийской премии в области средств массовой информации. Он подчеркнул важность прессы для демократической культуры. «Чем более эффективны анатолийские СМИ, тем сильнее будет наша демократическая культура», — заявил глава государства. Президент также выразил благодарность СМИ за поддержку во время событий в Гези и попытки переворота 15 июля.

«Те, кто учит нас свободе прессы, молчат о геноциде в Палестине. Когда медиа-офисы захватываются, а журналистов убивают в прямом эфире, никто из тех, кто устроил лагерь в Турции во время событий в Гези, не подает голоса. Те, кто убил 150 журналистов, продолжают говорить о свободе прессы. Это бесчувственность и беспринципность. История записывает тех, кто молчит перед лицом несправедливости, и тех, кто кричит о правде», — отметил глава государства.

Турецкий лидер подчеркнул, что те, кто сегодня «играет в трех обезьян перед лицом геноцида», никогда не смогут стереть черное пятно, прилипшее к их лбам, до конца своей жизни.

Президент обратил внимание на роль СМИ в защите прав палестинцев, заявив, что «защищая наших палестинских братьев, мы на самом деле защищаем человечество». Он высоко оценил работу агентства «Анадолу» и TRT за их освещение событий в Газе и подчеркнул, что Турция всегда будет поддерживать угнетенных.

Эрдоган также раскритиковал центральные СМИ за их прошлую связь с диктаторами и террористическими организациями. Он заявил, что «террор и демократия несовместимы», и подчеркнул, что муниципалитеты должны служить народу, а не террористическим организациям.

Президент завершил свою речь, подчеркнув важность законности и борьбы с терроризмом: «Мы боремся с террором на основе закона. Мы будем продолжать эту борьбу с теми, кто строит нам козни».