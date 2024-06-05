Бывший начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган временно отстранен от должности главы службы безопасности в представительстве ООН по делам беженцев в Кишиневе (UNHCR). Об этом сообщает Newsmaker.

Горган был отстранен в связи с журналистским расследованием, которое утверждает, что он работал на Россию.

«UNHCR очень обеспокоено этими серьезными обвинениями, к которым мы относимся максимально серьезно. Мы обратились в наше Управление генеральной инспекции, начато внутреннее расследование. Этого сотрудника отправили в административный отпуск до завершения расследования», — заявила представитель учреждения Моника Васкес.

В расследовании The Insider утверждается, что Игорь Горган, покинувший пост начальника Генштаба Молдовы в 2021 году, много лет был информатором российской военной разведки и до сих пор продолжает эту деятельность.

Представитель офиса президента Майи Санду подчеркнул, что наказание за такие преступления против государства должно быть самым строгим.

Также было объявлено, что награды Горгана, полученные в 2006 году, а также его воинские звания будут аннулированы.

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы подтвердила информацию из расследования The Insider.

«Мы знаем о целях, субъектах, инструментах и тактике, применяемых против демократических процессов в Молдове. В контексте журналистского расследования, проведенного изданием The Insider, СИБ заявляет, что имеющиеся в ее распоряжении данные подтверждают правдивость изложенной информации», — отметили в спецслужбе.