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Первый пилотируемый запуск Boeing в космос
В США состоялся первый пилотируемый запуск нового многоразового космического корабля Starliner компании Boeing
Первый пилотируемый запуск Boeing в космос
Запуск нового многоразового космического корабля Starliner / Photo: Reuters
5 июня 2024 г.

В США успешно состоялся первый пилотируемый запуск нового многоразового космического корабля Starliner. Ракета-носитель Atlas V стартовала 5 июня с космодрома на мысе Канаверал. Трансляция события велась на YouTube-канале NASA.

Космический корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) астронавтов Барри Уилмора и Суниту Уильямс.

Ожидается, что Starliner прибудет на МКС через сутки после запуска. Экипаж пробудет на станции около недели, проводя испытания нового корабля. Пилотируемая капсула, на которой астронавты вернутся на Землю, ранее уже побывала в космосе во время испытательного полета и получила собственное имя Calypso.

Starliner был разработан корпорацией Boeing в рамках программы NASA, направленной на поддержку разработки частных космических кораблей для доставки американских астронавтов на МКС, что создает конкуренцию кораблям Crew Dragon от SpaceX и российским «Союз».

Разработка корабля сопровождалась множеством трудностей. Первоначально планировалось, что первый пилотируемый полет состоится в 2020 году. Однако первый испытательный полет без экипажа, проведенный в декабре 2019 года, оказался неудачным: корабль не достиг заданной орбиты из-за проблем с программным обеспечением. Текущий запуск стал успешным с третьей попытки.

После отстыковки Starliner должен совершить мягкую посадку в штате Нью-Мексико на западе США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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