Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия готова к проведению масштабных военных операций на границе с Ливаном, сообщает The Times of Israel.

«Мы готовы к очень мощным действиям на севере», — предупредил Нетаньяху в ходе поездки в район израильско-ливанской границы.

Это заявление было сделано на фоне участившихся в последние дни обстрелов израильской территории из Ливана. 4 июня сообщалось, что после очередных обстрелов на севере Израиля начались пожары, в частности, в городе Кирьят-Шмона загорелись дома.

«Если кто-то думает, что мы будем сидеть сложа руки в то время, как нам наносится ущерб, совершают серьезную ошибку», — добавил Нетаньяху.

ООН выразила серьезную обеспокоенность ростом напряженности на границе Ливана и Израиля и призвала стороны к деэскалации. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы, безусловно, очень обеспокоены продолжающейся нарастающей напряженностью на голубой линии (на границе Израиля и Ливана — прим. ред). Всем сторонам настоятельно необходимо использовать различные механизмы для деэскалации ситуации», — сказал Дюжаррик.

В докладе, опубликованном в среду, нью-йоркская организация Human Rights Watch заявила, что Израиль использовал зажигательные снаряды с белым фосфором для обстрела жилых домов на юге Ливана. Эти снаряды использовались по меньшей мере в пяти городах и деревнях на юге Ливана, пострадавших от конфликта, что могло нанести ущерб гражданскому населению и нарушить международное право.

В докладе говорится, что Ливан не предоставил доказательств ожогов от белого фосфора, но исследователи «слышали сообщения о возможном повреждении дыхательных путей». Правозащитники утверждают, что, по международному праву, обстрел населенных пунктов такого рода боеприпасами является преступлением.

Израиль утверждает, что использует белый фосфор только в качестве дымовой завесы, а не для обстрела мирных жителей. Раскаленное добела химическое вещество может поджигать здания и сжигать человеческую плоть до костей. Выжившие подвергаются риску инфекций, органной или дыхательной недостаточности, даже если их ожоги незначительны.