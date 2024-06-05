Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки Украине высокоточного оружия для ударов по российской территории являются прямым участием западных стран в конфликте, отметив, что это путь к «серьезным проблемам».

«И в конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. В общем, это путь к очень серьезным проблемам», — сказал Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

Он также заявил, что Москва рассматривает возможность «асимметричного ответа» на поставки Украине высокоточного оружия для ударов по российской территории.

«Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории, создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России», — сказал Путин.

«То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем», — заявил он.

Путин также отметил, что такие действия окончательно разрушат международные отношения и подорвут международную безопасность. Кроме того, Путин заявил, что Россия будет совершенствовать свои системы ПВО.

«Что мы должны делать в ответ? Первое — мы, конечно, будем совершенствовать наши системы ПВО. Будем их уничтожать», — сказал он.

Ранее Белый дом неоднократно подчеркивал, что американское оружие может использоваться только против целей на территории Украины, включая оккупированные РФ части страны — Крым, «ДНР», «ЛНР», Херсонскую и Запорожскую области.

4 июня вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что ВСУ уже использовали западное оружие для ударов по территории России. На прошлой неделе Киев получил «зеленый свет» от Джо Байдена на нанесение ударов по территории России с использованием американского оружия.

По словам Верещук, ВСУ нанесли удар по ракетному комплексу на территории России, используя западное оружие.