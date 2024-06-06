Президент России Владимир Путин высоко ценит усилия Турции по урегулированию продолжающейся войны в секторе Газа. Об этом он рассказал руководителям ведущих мировых информационных агентств, включая «Анадолу», в Лахта-центре в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Что касается израильских атак в Газе, мы видим, как миллионы людей выходят на улицы по всему миру, в США, Европе и многих других местах, призывая свои правительства найти решение этой проблемы. Есть ли у России план на этот счет? Планирует ли она выступить с какой-либо инициативой в рамках Совебеза ООН?», — спросил главный редактор Anadolu Юсуф Ожан.

«Конечно, мы против терроризма во всех его проявлениях, против нападений на гражданское население — в любом месте и в любой стране. Но то, что происходит сейчас в Газе, «…» на самом деле не похоже на войну. Это какое-то тотальное уничтожение мирного населения», — заявил российский президент.

«Мы знаем, что президент Эрдоган прилагает энергичные усилия для решения этой очень острой и давней проблемы. Учитывая авторитет президента Эрдогана в регионе, в мире, в исламском мире, мы рассчитываем, что его вклад будет заметным», — добавил Путин.

Он отметил также, что администрация США могла бы подойти к решению проблемы Газы «с более быстрым решением».

«Невозможно решить проблему какими-то материальными предложениями. Нужно решать реальные вопросы, политические вопросы. Речь идет о создании двух государств, как это предусмотрено решением ООН о создании на этой территории двух государств — палестинского и еврейского», — заявил президент РФ.

«Мы давно признаем палестинское государство, еще со времен Советского Союза. Наши подходы в этом отношении не изменились», — добавил он.

Владимир Путин также упомянул энергетическое и торговое сотрудничество с Турцией. Он подчеркнул, что строительство первой в Турции атомной электростанции «Аккую» в южной провинции Мерсин идет в соответствии с графиком. Он сообщил, что над проектом работает много турецких специалистов, и отметил, что АЭС «Аккую» открывает новое поле для турецкой экономики и энергетики.

Подчеркнув, что Эрдоган принял стратегическое решение по строительству атомной электростанции, Путин сказал, что «помимо многих преимуществ, она также снижает зависимость от углеводородных ресурсов. В этой сфере у нас сложилось надежное рабочее партнерство».

Говоря о планируемом газовом хабе в Турции, Путин отметил, что он должен стать электронной площадкой для торговли газом, в первую очередь для Европы.

Указывая на развитие торговых отношений и объем торговли между Турцией и Россией, Путин сказал: «Мне кажется, что в последнее время экономический блок правительства Турции сосредоточился на получении кредитов, инвестиций, грантов от западных финансовых институтов».

«Это, наверное, неплохо. Но если это будет связано с ограничением торгово-экономических отношений с Россией, то турецкая экономика больше потеряет, чем приобретет. Я думаю, что такая угроза существует», — добавил он.