В ночь на 6 июня ВСУ ударили по топливно-энергетической инфраструктуре в двух областях РФ.

О пожаре на НПЗ в Новошахтинске в результате удара БПЛА сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По предварительным данным, на НЗНП огонь распространился на площади 50 кв. м. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники», — сообщил глава региона.

Позже сообщалось, что вскоре произошла вторая атака, из-за чего тушение было приостановлено.

Телеграм-канал Shot писал, что инцидент произошел между вторым и третьим часами ночи. Очевидцы сообщили о нескольких взрывах и поднимавшихся дыме и зареве в окрестностях НПЗ.

Позже ростовский губернатор отчитался об успешной локализации пожара. Пострадавших, по данным Голубева, нет.

НПЗ в Новошахтинске уже подвергался ударам БПЛА как минимум дважды — в марте и апреле этого года.

В ту же ночь в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал нефтехранилище рядом со Старым Осколом. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Произошло возгорание одного из резервуаров. Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет», — отчитался глава региона.

Российские НПЗ являются регулярной целью для украинских дронов. Как правило эти атаки приводят к приостановке работы предприятий.