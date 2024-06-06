Не менее 39 палестинцев были убиты в результате авиаудара Израиля по школе ООН в лагере Нусейрат, где укрывались тысячи беженцев. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения в Газе.

В заявлении пресс-службы палестинского правительства говорится, что израильская армия нанесла удар по школе, управляемой Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинцам в лагере беженцев Нусейрат, в результате чего также пострадали десятки людей.

В сообщении также говорится, что непрекращающиеся массовые убийства израильской армии в Газе являются доказательством того, что Израиль продолжает геноцид перемещенных палестинцев в секторе Газа.

В больнице «Аль-Акса Шухада» заявили, что в результате нападения погибли по меньшей мере 39 человек и десятки других получили ранения. В медучреждении сказали, что число погибших может возрасти, поскольку жертвы все еще поступают в больницу.

Со своей стороны, израильская армия признала, что нанесла удар по школе БАПОР в лагере беженцев Нусейрат, однако там утверждают, что внутри прятались бойцы ХАМАС.

Израиль продолжает свое жестокое наступление на Газу с 7 октября 2023 года после нападения ХАМАС, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня. Почти 36 600 палестинцев были убиты в Газе, подавляющее большинство из них женщины и дети, а еще более 83 000 получили ранения, согласно данным местных органов здравоохранения.

Спустя почти восемь месяцев после начала израильской войны районы Газы лежат в руинах в условиях разрушительной блокады из-за нехватки продовольствия, чистой воды и медикаментов. Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде, который в своем последнем постановлении приказал Тель-Авиву немедленно прекратить операцию в южном городе Рафах, где более миллиона палестинцев искали убежище от войны, прежде чем город был оккупирован 6 мая.