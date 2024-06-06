Президент Украины Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в среду. Украинский лидер высоко оценил роль Катара в «возвращении детей, насильственно депортированных» Россией. Об этом сообщает катарский канал «Аль-Джазира».

«Мы договорились продолжить наше сотрудничество в этой области», — написал Зеленский в социальной сети.

Киев обвиняет Москву в захвате тысяч украинских детей и подростков и вывозе их в Россию с начала войны в феврале 2022 года.

Россия отрицает эти обвинения и говорит, что вывезла детей из зон боевых действий из соображений безопасности.

Катар помог заключить сделку по воссоединению некоторых украинских детей с их семьями, в том числе 16 в апреле и 6 в мае.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с предполагаемым «военным преступлением — незаконной депортацией населения (детей)» с оккупированных территорий в Россию.

Шейх Тамим также обсудил с Зеленским последние события, в том числе «усилия международного сообщества по прекращению боевых действий и защите гражданского населения, а также сохранение всех каналов связи открытыми для разрешения кризиса путем диалога».