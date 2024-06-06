В Нидерландах открылись избирательные участки: начинается четырехдневное голосование на парламентских выборах в Европейском союзе.

Полгода назад ультраправая «Партия свободы» (PVV) Герта Вилдерса одержала уверенную победу в Нидерландах, став крупнейшей силой в национальном парламенте.

Герт Вилдерс в прошлом призывал Нидерланды покинуть ЕС, но в манифесте его партии на предстоящих выборах об этом ничего не говорится.

Вместо этого он призывает избирателей поддержать PVV, чтобы она могла изменить ЕС изнутри, что аналогично планам многих других партий блока на крайне правом фланге.

На этой неделе граждане 27 стран ЕС придут на избирательные участки — эти выборы, по прогнозам, принесут значительный выигрыш крайне правым партиям Европы. Результаты будут объявлены в воскресенье вечером после завершения голосования во всех странах.

Почти 400 млн избирателей будут выбирать 720 членов Европейского парламента. Результаты выборов окажут влияние на решение самых разных вопросов — от глобальной климатической политики и обороны до миграции и геополитических отношений с Китаем и США.