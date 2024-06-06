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Генассамблея ООН приняла резолюцию по Грузии
За резолюцию о праве на возвращение беженцев на оккупированные территории Грузии проголосовали в Генассамблее ООН
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Грузии
Пограничный забор на де-факто границе отколовшегося от Грузии региона Самачабло / Фото: Reuters / Others
6 июня 2024 г.

78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) 4 июня приняла резолюцию, подтверждающую право на возвращение всех перемещенных лиц и беженцев в оккупированные Абхазию и Самачабло (Цхинвальский регион). В результате голосования 103 страны высказались «за», девять — «против» и 52 — «воздержались».

По данным МИД Грузии, страна представляет эту резолюцию на ГА ООН с 2008 года. По сравнению с прошлым годом количество голосов в поддержку резолюции увеличилось со 100 до 103 стран. В этом году «за» проголосовали еще три страны — Аргентина, Армения и ЮАР.

Резолюция осуждает демографические изменения, проводимые силой в оккупированных Россией регионах Грузии, подтверждает право беженцев, независимо от этнической принадлежности, на безопасное и достойное возвращение в свои дома, а также подчеркивает необходимость уважения и защиты их имущественных прав.

Резолюция также призывает участников женевских переговоров активизировать усилия по улучшению ситуации с безопасностью и правами человека в оккупированных регионах Грузии, что, в свою очередь, будет способствовать возвращению перемещенных лиц в свои дома.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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