Испания присоединяется к международному иску ЮАР против Израиля о геноциде палестинцев в Газе. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.

«Мы приняли это решение в связи с продолжением военной операции в Газе», — сказал Альбарес на пресс-конференции.

«Наша единственная цель — положить конец войне и продвинуться по пути реализации решения о двух государствах», — добавил он.

Альбарес заявил, что Мадрид намерен оказать поддержку работе суда, «особенно в том, что касается мер предосторожности, которые должны быть применены».

Это решение было принято через две недели после того, как Испания, а также Ирландия и Норвегия объявили о признании Палестины в качестве государства.

Испания стала второй европейской страной после Ирландии, заявившей о своем намерении вступить в дело в рамках Международного суда ООН, обвиняющее Израиль в нарушении Конвенции о геноциде 1948 года.

На прошлой неделе Мексика заявила, что подала заявление о присоединении к иску.

26 января, спустя несколько недель после того, как ЮАР обратилась в Гаагский суд с обвинением Израиля в геноциде палестинцев, Международный суд ООН вынес временное постановление, призвав Израиль принять срочные временные меры.

Суд обязал Израиль принять меры по предотвращению действий, подпадающих под статью II Конвенции о геноциде, а именно: убийство членов определенной группы, нанесение серьезных телесных или психических повреждений, преднамеренное физическое уничтожение группы, а также введение мер, направленных на предотвращение деторождения.

Суд также обязал Израиль обеспечить предоставление срочной гуманитарной помощи, предотвратить уничтожение доказательств преступлений, а также предотвратить и наказать подстрекательство к совершению геноцида в отношении палестинцев.

Суд, однако, не обязал Израиль прекратить военные операции в Газе — одно из ключевых требований Южной Африки. Он также не принял решения о том, совершает ли Израиль геноцид, и, вероятно, не примет его в обозримом будущем.

С момента оглашения постановления Израиль постоянно игнорирует эти и другие предписанные судом меры.

«Гуманитарная помощь все еще не может попасть к населению Газы», — предупредил испанский премьер-министр в четверг.

В прошлом месяце Международный суд ООН вынес отдельное постановление, в котором приказал Израилю прекратить наступление на южный город Газы Рафах после очередного обращения ЮАР.