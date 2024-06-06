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На юге Газы израильские солдаты заставили детей раздеться догола
На юге сектора Газа в городе Аль-Карара израильские солдаты заставили детей снять с себя всю одежду. Как говорят очевидцы, во время рейда солдаты также врывались в дома и арестовали несколько женщин. #trtнарусском #газа #дети #палестина #солдаты #палестинцы #раздеться #рейд #Израиль #новости #трт #новостимира #изаильскиевоенные
На юге Газы израильские солдаты заставили детей раздеться догола / Others
6 июня 2024 г.
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