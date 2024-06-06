На юге Газы израильские солдаты заставили детей раздеться догола

На юге сектора Газа в городе Аль-Карара израильские солдаты заставили детей снять с себя всю одежду. Как говорят очевидцы, во время рейда солдаты также врывались в дома и арестовали несколько женщин. #trtнарусском #газа #дети #палестина #солдаты #палестинцы #раздеться #рейд #Израиль #новости #трт #новостимира #изаильскиевоенные