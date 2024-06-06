В четверг Венгрия заявила, что примет участие в саммите по войне в Украине, который состоится 15 июня в Швейцарии.

Венгрия, член Европейского союза и НАТО, является критиком западных санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Премьер-министр Виктор Орбан поддерживает теплые отношения с Москвой, вызывая критику по обе стороны Атлантики.

«Венгрия будет представлена на конференции на уровне министров иностранных дел», — заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, принимая участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее Венгрия отказалась предоставить Украине военную помощь. Она также заблокировала меры на уровне ЕС, которые предусматривают выделение Украине около 6,5 млрд евро в качестве военной помощи для борьбы с российским вторжением.

В то время как страны Западной Европы предпринимают серьезные усилия, чтобы преодолеть энергетическую зависимость от РФ, Венгрия получает от России 4,5 млрд кубометров газа в год в соответствии с 15-летним соглашением, подписанным в 2021 году.