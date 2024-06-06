Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил в Президентском комплексе в Анкаре своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева. В честь гостя состоялась официальная церемония встречи. После торжественных процедур лидеры двух стран перешли к двусторонним переговорам.

В рамках визита состоится 3-е заседание турецко-узбекского Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. По его итогам ожидается подписание ряда соглашений о расширении сотрудничества в различных сферах.

Завершится визит президента Мирзиёева в Анкару совместной с Эрдоганом пресс-конференцией для журналистов.