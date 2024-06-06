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Новый Карибский кризис?
Россия планирует провести этим летом авиационные и морские учения в Карибском море, считают в Вашингтоне
Новый Карибский кризис?
Гавана, Куба / Фото: Reuters / Others
6 июня 2024 г.

В США ожидают, что Россия начнет воздушные и военно-морские учения в Карибском бассейне в ближайшие недели. Об этом журналистам сообщил американский чиновник.

Учения с участием российских военных кораблей и дальних бомбардировщиков станут первыми одновременными воздушными и военно-морскими маневрами, которые Россия проводит в Карибском бассейне с 2019 года.

По словам американского чиновника, российские учения не рассматриваются как прямая угроза для США. Ожидается, что российские корабли совершат заходы в порты Кубы и, возможно, Венесуэлы, а сами учения продлятся в течение лета и завершатся осенью.

По словам собеседника газеты Miami Herald, учения были запланированы уже давно, и маловероятно, что они являются ответом на недавнее частичное снятие президентом Байденом запрета на использование Украиной предоставленного США оружия против целей на территории России.

На прошлой неделе США разрешили Украине использовать оружие для поражения целей на российской стороне границы в районе осажденного украинского города Харькова, но ограничили «разрешенную» зону Белгородской областью РФ.

Однако Киеву по-прежнему не разрешается использовать предоставленное США оборудование дальнего радиуса действия, в том числе ракеты ATACMS, для нанесения ударов по другим районам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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