6 июня 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Уроженка Газы из Словении радуется признанию государства Палестина
Уроженка Газы Вафаа, которая сейчас живет в Любляне, рассказала, что она чрезвычайно рада признанию Словенией государства Палестина и надеется, что другие страны тоже официально признают ее родную страну. #trtнарусском #словения #палестина #палестинка #признание #газа #государствоПалестина #геноцид #израильпалестина #израиль #трт #новости #новостимира
Уроженка Газы из Словении радуется признанию государства Палестина / Others
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