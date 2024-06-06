Уроженка Газы из Словении радуется признанию государства Палестина

Уроженка Газы Вафаа, которая сейчас живет в Любляне, рассказала, что она чрезвычайно рада признанию Словенией государства Палестина и надеется, что другие страны тоже официально признают ее родную страну. #trtнарусском #словения #палестина #палестинка #признание #газа #государствоПалестина #геноцид #израильпалестина #израиль #трт #новости #новостимира