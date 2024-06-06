Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу принять программу по развитию экстремального туризма в стране. Он поручил ведомствам выбрать для внедрения этого проекта два региона. Об этом сообщает издание Gazeta.uz.

Он привел пример предпринимателя из Ташкентской области, который за счет 2 воздушных шаров и нескольких дельтапланов и парапланов за прошлый год привлек десятки тысяч туристов. Он упомянул Бостанлык, Паркент и озеро Айдаркуль как благоприятные для развития подобного бизнеса районы.

«В аэропорту Муйнака можно развивать экстремальный туризм за счет организации прыжков с парашютом и воздушного дайвинга», — сообщил Мирзиёев.

Он также сослался на турецкую Каппадокию как на удачный образец организации зоны для экстремального туризма.

«Для этого необходимо отдельно создать воздушную зону, как в турецкой Каппадокии. В Каппадокии в 2023 году на воздушных шарах оказаны услуги 600 тысячам туристов, что принесло доход в 100 млн долларов», — отметил президент.