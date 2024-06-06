Американское оружие, переданное Украине, не будет использоваться для нанесения ударов по Москве и Кремлю. Об этом президент США Джо Байден заявил в интервью во время мероприятия, посвященному 80-й годовщине высадки в Нормандии.

Ведущий ABC спросил Байдена, применялось ли уже оружие американского производства по целям в России с тех пор, как он подписал разрешение на его использование, ограничив применение районами вблизи Харьковской области. Президент не дал прямого ответа, но дал понять, что удары этими вооружениями не будут наноситься по Москве.

«Они разрешены для использования вблизи границы, когда они используются по другую сторону границы для атаки конкретных целей в Украине», — сказал Байден.

«Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль вглубь России и не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю», — добавил он.

Ведущий спросил президента о вчерашних репликах Владимира Путина о том, что «поставка высокоточного оружия Украине для нанесения ударов по российской территории является прямым участием в этой войне».

«Вас это беспокоит?», — спросили у Байдена.

«Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор, и ему приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну и при этом не прекратить вторжение», — ответил президент США.

В четверг Байден планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить военные действия в Украине.