6 июня в 8:00 утра в Кемерово произошло серьезное ДТП с участием двух трамваев маршрута №10. Один человек погиб и почти 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Причины аварии пока не установлены, но рассматриваются технические неисправности вагона.

Согласно видеозаписям из соцсетей, трамвай на высокой скорости двигался по Логовому шоссе, где вагон раскачивало, и открылись двери, из которых выпали два человека. Один из них скончался в больнице. Трамвай продолжил движение и на Кузнецком мосту столкнулся с другим трамваем того же маршрута. Водитель трамвая получила серьезные травмы и была зажата в кабине.

Движение трамваев было остановлено на семь с половиной часов. Глава Кемерово Дмитрий Анисимов сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Для предотвращения транспортного коллапса были введены укороченные маршруты и бесплатные автобусы.

Сначала сообщалось о 67 пострадавших, но это число увеличилось, когда люди стали обращаться за медицинской помощью самостоятельно. К вечеру 60 человек были выписаны из больницы, 20 оставались на стационарном лечении, и 28 продолжали проходить обследование.

Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ведется осмотр места происшествия, допросы свидетелей и сотрудников АО «Кемеровская электротранспортная компания». Изъяты документы о техническом состоянии трамваев.

КЭТК заявила, что выпустила вагон на линию полностью исправным, но не исключила возможность позднего проявления неисправностей.