Управление по делам религии Турции мобилизовало значительную команду для предоставления комплексных услуг турецким паломникам во время хаджа. Глава управления Али Эрбаш объявил о направлении профессиональной команды из 4 128 человек в Мекку и Медину для помощи почти 85 000 турецким гражданам, совершающим хадж в этом году.

Команда включает 503 медицинских работника для удовлетворения любых медицинских потребностей, которые могут возникнуть во время паломничества.

«В этом году 84 942 наших граждан отправляются на святые земли для совершения хаджа», — сказал Эрбаш. «Из этого числа 53% составляют женщины и 47% мужчины», — продолжил он.

Большинство турецких паломников уже прибыло в Мекку и Медину, остальные ожидаются в святых городах в ближайшие дни. Средний возраст турецких паломников составляет 60 лет, что отражает зрелую демографию, участвующую в этом духовном путешествии.

Эрбаш отметил, что, как и в прошлом году, в паломническую группу также включена специальная группа детей, что подчеркивает инклюзивный характер мероприятия.

С момента прибытия на святые земли скончались семь турецких паломников. «Мы молимся о милости Аллаха для ушедших в мир иной и выражаем глубокие соболезнования их семьям», — сказал Эрбаш.

Управление по делам религии Турции подчеркнуло отличное сотрудничество с Министерством хаджа и умры Саудовской Аравии, особенно в рамках проекта «Тарик-и Мекка», который способствует быстрому прохождению паломников через аэропорт без задержек.

«Наше сотрудничество с саудовскими властями гарантирует, что наши граждане смогут выполнять свои обряды хаджа наилучшим образом», - отметил Эрбаш, выразив благодарность саудовским официальным лицам за их поддержку и услуги, предоставляемые паломникам.