ПОЛИТИКА
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В Газе многие дети стали инвалидами или погибли из-за атак Израиля
Дети в секторе Газа живут в бесконечном кошмаре под израильскими атаками, заявило агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Начиная с 7 октября больше 36,5 тыс. палестинцев, включая по меньшей мере 15,5 тыс. детей и больше 10 тыс. женщин, были убиты. 83 тыс. палестинцев получили ранения в результате израильских атак на сектор Газа, сотни палестинских детей стали инвалидами из-за зверств Израиля в эксклаве. #дети #Израиль #Палестина #инвалиды #палестинцы #покалеченноедетство #Газа #детство
В Газе многие дети стали инвалидами или погибли из-за атак Израиля / Others
6 июня 2024 г.
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