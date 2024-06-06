ПОЛИТИКА
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За 8 месяцев Газа стала местом самого массового захоронения в мире
Газу когда-то называли «крупнейшей в мире тюрьмой под открытым небом», но теперь это самое большое кладбище в мире. С 7 октября Израиль убил почти 1,5% населения осажденного эксклава. Эта анимация демонстрирует масштабы массового захоронения. Только представьте, это равно площади 13,5 футбольных стадионов. #trtнарусском #газа #израиль #палестина #захоронение #палестинцы #кладбище #анимация #крупнейшеекладбище #секторгаза #трт #новости
За 8 месяцев Газа стала местом самого массового захоронения в мире / Others
6 июня 2024 г.
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