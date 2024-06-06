6 июня 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Энергетическая стратегия Венгрии: глава МИД рассказал о планах
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского экономического форума рассказал ТRТ на русском о приобретении доли в азербайджанском месторождении природного газа «Шахдениз», годовая добыча которого приближается к 30 миллиардам кубометров. #trtнарусском #венгрия #газ #энергетика #мид #мидвенгрии #петербуркскийфорум #новости #трт #новостимира
Энергетическая стратегия Венгрии: глава МИД рассказал о планах / Others
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